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Елена Рыбакина: Эту победу было трудно переварить

Пятая ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина рассказала о трудностях, возникших у нее после победы на турнире ‎Большого шлема Фото: wimbledon.com
Пятая ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина рассказала о трудностях, возникших у нее после победы на турнире "Большого шлема"‎, сообщает Zakon.kz.

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По итогам Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка не получила рейтинговых очков из-за недопуска на британский "Шлем" российских и белорусских игроков. Елена Рыбакина призналась, что после победы на самом престижном турнире, не чувствовала себя топ-теннисисткой.

"‎Эту победу было трудно переварить. После титула на таком турнире ты думаешь: "Ого, я надеюсь, что это была не случайность". В моем случае повлияло то, что я не получила очки. Не чувствовала себя топ-теннисисткой на последующих турнирах. Ожидания были огромные – многие смотрят на тебя и ждут, что ты проявишь себя. Но в то же время к тебе не относятся как к настоящей топ-теннисистке, ведь ты не получила очки. Тот период был непростым"‎, – приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

Ранее первая ракетка Казахстана побила рекорд по количеству эйсов за один сезон на турнирах категории WTA-1000. На Мастерсе в Пекине Рыбакина выполнила в общей сложности 38 подач навылет, доведя количество эйсов до 235 за весь сезон 2023 года и превзойдя таким образом рекордный показатель Каролины Плишковой и Серены Уильямс.

Чешка Каролина Плишкова в 2019 году набрала 234 эйса на турнирах WTA-1000, а до того американка Серена Уильямс сумела выполнить 233 подачи на вылет за один сезон.

Рыбакина отлично выступила в Пекине, но не выиграла титул. Казахстанка без особых проблем дошла до полуфинала турнира, проиграв всего один сет на пути к четвертьфиналу. Однако после крупной победы над Ариной Соболенко в 1/2 финала, Рыбакина в полуфинале уступила россиянке Людмиле Самсоновой (6:7, 3:6).

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