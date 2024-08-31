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Как Юлия Путинцева вышла в третий круг US Open – 2024 – видеообзор

Юлия Путинцева победила соперницу Фото: Пресс-служба ФТК
32-я ракетка мира Юлия Путинцева в матче второго круга Открытого чемпионата США обыграла 40-ю ракетку мира китаянку Синьюй Ван, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

В третьем круге Юлия сыграет против пятой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини.

Ранее Путинцева провела матч первого круга на Открытом чемпионате США против Лины Носковой из Чехии (25 WTA).

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