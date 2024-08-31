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US Open-2024: видеообзор матча в парном разряде Юлии Путинцевой

Юлия Путинцева победила соперницу Фото: j48tennis
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева на Открытом чемпионате США провела матч первого круга в парном разряде. Лучшие моменты теннисного поединка попали на видео, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Юлия Путинцева вместе с Лейлой Фернандес (Канада) проиграли дуэту Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия, №1) со счетом 4:6, 2:6.

Ранее появился видеообзор, как 32-я ракетка мира Юлия Путинцева в матче второго круга Открытого чемпионата США обыграла 40-ю ракетку мира китаянку Синьюй Ван.

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