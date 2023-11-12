Мария Шарапова посетила модную выставку в Лос-Анджелесе

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свежие фото, она посетила модную выставку в Лос-Анджелесе (США), сообщает Zakon.kz.

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Самая титулованная теннисистка России представила совместную фотографию с креативным директором бренда Chloé – Габриэлой Херст.

"Маленький бриллиант приземлился в Лос-Анджелесе. Габриэла Херст привезла свою лучшую дизайнерскую команду", – подписала фото Шарапова.

В профессиональном туре Мария завоевала 39 титулов WTA (36 в одиночном разряде), включая пять трофеев на "Шлемах" и один на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров "Большого шлема" (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба 2002) в одиночном разряде.

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