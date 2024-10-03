Паула Бадоса стала первой полуфиналисткой турнира в Пекине

19-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса стала первой полуфиналисткой хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине, сообщает Zakon.kz.

В матче 1/4 финала она одержала победу над 595-й ракеткой мира китаянкой Шуай Чжан 6:1, 7:6 (7:4).



Матч продолжался 1 час 25 минут. Испанская спортсменка выполнила 10 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Шуай ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из двух.

В матче за выход в финал China Open Бадоса сыграет с победительницей встречи между шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф и представительницей Украины Юлией Стародубцевой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Ранее Шуай Чжан стала самым низкорейтинговым игроком, победившим теннисистку из топ-10 на China Open с момента основания турнира в 2004 году. Во втором раунде она выиграла у американки Эммы Наварро, занимающей восьмое место в рейтинге WTA.

