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Паула Бадоса прокомментировала свое возвращение на корт после травмы

Паула Бадоса прокомментировала свое возвращение на корт после травмы Фото: wta
Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась своими эмоциями от возвращения на корт после продолжительной травмы спины, сообщает Zakon.kz.

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Паула Бадоса досрочно завершила сезон-2023 из-за травмы спины. В последний раз она выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где смогла преодолеть всего один круг.

"Это были тяжелые месяцы, но после многих проблем я наконец вернулась на корт, я здорова, хорошо себя чувствую и с нетерпением жду новый сезон. Я набираю форму. Сейчас готова на 80%, но это огромный прогресс по сравнению с тем, чтобы было месяц назад, когда я даже не могла выйти на корт. Да, я выпала из топ-50, но не могла контролировать эту ситуацию из-за травмы. Мои цели на новый сезон – оставаться здоровой, это самое важное, и, конечно, вернуться в число лучших", — приводит слова Бадосы Gulf News.

Ранее Паула Бадоса сыграла на выставочном командном турнире Мировой теннисной лиги в Абу-Даби. Ее коллектив дошел до финала соревнований.

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