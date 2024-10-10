Карлос Алькарас сенсационно уступил Томашу Махачу в 1/4 финала "Мастерса" в Шанхае
Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Испанский теннисист восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. Его соперник выполнил пять эйсов, сделал две двойные ошибки и выиграл два брейк-пойнта из четырех.
В 1/2 финала соревнований в Шанхае Махач сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в своем четвертьфинале обыграл россиянина Даниила Медведева (6:1, 6:4).
First Masters 1000 semi-final 🙌— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 10, 2024
Tomas Machac ends Alcaraz's 12-match win streak to advance at the #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/dNZeSpnXAH
Ранее 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил о завершении профессиональной карьеры после финальной части Кубка Дэвиса.