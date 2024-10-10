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Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры после финала Кубка Дэвиса

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры после финала Кубка Дэвиса Фото: АТР
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил о завершении профессиональной карьеры после финальной части Кубка Дэвиса, сообщает Zakon.kz.
"Я здесь, чтобы сообщить вам, что ухожу из профессионального тенниса. Реальность такова, что это были трудные несколько лет, особенно последние два. Не думаю, что мне удавалось играть без ограничений. Это решение, безусловно, трудное, оно заняло у меня много времени. Но в этой жизни все имеет начало и конец, и думаю, что сейчас самое время завершить свою карьеру, которая была долгой и гораздо более успешной, чем я мог себе представить. Но очень рад, что мой последний турнир – это финал Кубка Дэвиса и представление своей страны. Думаю, что это как бы прохождение полного круга, ведь одной из моих первых больших радостей в качестве профессионального теннисиста был финал в Севилье в 2004 году", – сказал Надаль в социальных сетях.

38-летний Надаль за карьеру одержал 22 победы на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде (второе место в истории), в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он обладатель карьерного "Золотого шлема" в одиночном разряде (победа на всех турнирах "Большого шлема" и олимпийское золото не в один год).

Также Рафа два раза одержал победу на Уимблдоне и Australian Open, четыре – на US Open.

Финальный раунд Кубка Дэвиса – 2024 пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

Ранее Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас вошли в состав сборной Испании на Кубок Дэвиса.

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