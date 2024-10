Доминик Тим обыграл Александра Зверева на прощальном турнире в Вене

Игроки провели один сет, который выиграл Тим со счетом 6:3.

Соревнования в Вене станут прощальными для экс-третьей ракетки мира из Австрии. В первом круге основной сетки турнира Доминик Тим сыграет с итальянцем Лучано Дардери.

The most wonderful farewell send off for not just an incredible player, but a truly incredible person ♥️#DankeDomi 👏 pic.twitter.com/9mbw0xmKhj