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Доминик Тим обыграл Александра Зверева на прощальном турнире в Вене

Доминик Тим обыграл Александра Зверева на прощальном турнире в Вене Фото: АТР
Чемпион US Open 2020 австрийский теннисист Доминик Тим победил третью ракетку мира немца Александра Зверева в выставочном матче в преддверии домашнего турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), сообщает Zakon.kz.

Игроки провели один сет, который выиграл Тим со счетом 6:3.

"Я не мог представить себе лучшего последнего воскресенья в Вене. Надеюсь, что снова увижу многих из вас во вторник. Невероятно больно, что путешествие закончилось, но это было прекрасное время", – приводит слова Тима сайт ATP.

Соревнования в Вене станут прощальными для экс-третьей ракетки мира из Австрии. В первом круге основной сетки турнира Доминик Тим сыграет с итальянцем Лучано Дардери.

Ранее, в августе этого года, Доминика Тима чествовали на US Open. 

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