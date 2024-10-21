Доминик Тим обыграл Александра Зверева на прощальном турнире в Вене

Чемпион US Open 2020 австрийский теннисист Доминик Тим победил третью ракетку мира немца Александра Зверева в выставочном матче в преддверии домашнего турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), сообщает Zakon.kz.

Игроки провели один сет, который выиграл Тим со счетом 6:3.

"Я не мог представить себе лучшего последнего воскресенья в Вене. Надеюсь, что снова увижу многих из вас во вторник. Невероятно больно, что путешествие закончилось, но это было прекрасное время", – приводит слова Тима сайт ATP.

Соревнования в Вене станут прощальными для экс-третьей ракетки мира из Австрии. В первом круге основной сетки турнира Доминик Тим сыграет с итальянцем Лучано Дардери.

The most wonderful farewell send off for not just an incredible player, but a truly incredible person ♥️#DankeDomi 👏 pic.twitter.com/9mbw0xmKhj — ATP Tour (@atptour) October 20, 2024

Ранее, в августе этого года, Доминика Тима чествовали на US Open.