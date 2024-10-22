Александр Бублик снялся с матча на турнире в Швейцарии

32-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Базеле, снявшись с матча с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (67-й номер мирового рейтинга) в первом круге соревнований, сообщает Zakon.kz.

Бублик выиграл первый сет со счетом 6:3. Вторая партия осталась за ван де Зандсхулпом (6:4). В решающем сете Бублик отдал два гейма на своей подаче подряд (0:4), после чего отказался продолжать поединок. До этого казахстанец вызывал на корт физиотерапевта из-за проблем с правым бедром.



Встреча Бублика с ван де Зандсхулпом продлилась 1 час и 49 минут. В ее рамках Александр 16 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех заработанных. На счету Ботика пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

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