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Александр Бублик снялся с матча на турнире в Швейцарии

Александр Бублик снялся с матча на турнире Фото: Instagram/bublik
32-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Базеле, снявшись с матча с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (67-й номер мирового рейтинга) в первом круге соревнований, сообщает Zakon.kz.

Бублик выиграл первый сет со счетом 6:3. Вторая партия осталась за ван де Зандсхулпом (6:4). В решающем сете Бублик отдал два гейма на своей подаче подряд (0:4), после чего отказался продолжать поединок. До этого казахстанец вызывал на корт физиотерапевта из-за проблем с правым бедром.

Встреча Бублика с ван де Зандсхулпом продлилась 1 час и 49 минут. В ее рамках Александр 16 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех заработанных. На счету Ботика пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Ранее стало известно расписание командного турнира United Cup 2025 с участием сборной Казахстана.

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