Бублик узнал первого соперника на турнире в Мюнхене

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик начнет выступление на турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия) с первого круга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, под третьим номером казахстанец встретится с Хубертом Гуркачом из Польши (74-й номер в мировом рейтинге).

Если Бублик выйдет в следующий круг, то может встретиться с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) – Даниэль Альтмайер (Германия).

Действующим чемпионом соревнований в Мюнхене является немецкий теннисист Александр Зверев.

Турнир состоится с 13 по 19 апреля. Призовой фонд турнира – 2 561 110 евро .

Ранее первая ракетка мира прокомментировал слова Бублика перед их встречей в Монте-Карло.