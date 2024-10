Стэн Вавринка побил рекорд Роджера Федерера на турнире в Базеле

В первом раунде любимчик местной публики в трех сетах обыграл 57-ю ракетку мира француза Адриана Маннарино со счетом 6:3, 3:6, 7:5.

Ранее рекорд по этому показателю принадлежал другому представителю Швейцарии 20-кратному победителю турниров "Большого шлема" Роджеру Федереру, который в 2019 году выигрывал в Базеле в возрасте 38 лет 78 дней. Вавринка выиграл свой матч в Базеле в 39 лет и 209 дней.

Во втором круге Вавринка встретится с американским теннисистом Беном Шелтоном, обыгравшим на старте аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

A record-breaker 👏@stanwawrinka becomes the oldest man to win a match in Basel with a 6-3 3-6 7-6 victory over Mannarino#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/vw9s9pysOL