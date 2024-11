Елена Рыбакина проиграла итальянке на турнире в Эр-Рияде

На старте турнира Рыбакина встретилась с итальянкой Жасмин Паолини (четвертое место). Несмотря на длительный простой, казахстанка считалась фаворитом в этой встрече, но в итоге уступила своей сопернице в двух сетах – 6:7, 4:6.

Также на групповом этапе Елене Рыбакиной предстоит сыграть с белоруской Ариной Соболенко (первое место) и китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмое место). Напомним, Рыбакина не выходила на корт с конца августа, когда выступала на Открытом чемпионате США: там она снялась уже после первого круга из-за проблем со здоровьем.

PAOLINI POWER! 💪@JasminePaolini takes the first set tiebreak 7-6(5) over Rybakina! #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/bJeNiVttPY