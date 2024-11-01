Он сказал "да": Елена Рыбакина рассказала о новом партнерстве

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем, сообщает Zakon.kz.

1 ноября сильнейшая теннисистка Казахстана на пресс-конференции в Эр-Рияде, где 2 ноября стартует Итоговый чемпионат WTA, рассказала о начале работы с новым тренером на сезон-2025. Им стал титулованный хорватский теннисист Горан Иванишевич.

54-летний Иванишевич – бывшая вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона 2001 года. До Джоковича тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милоша Раонича.

– Можете ли рассказать нам немного о том, почему это хороший выбор для вас, чего вы надеетесь достичь.

– Очень жду этого партнерства. Он великий чемпион, у него очень много опыта. Я очень жду начала работы. Для меня было важно стать лучше. Мы связались через агентов и решили начать работать вместе.

– Это было больше его желание работать с вами или вы хотели работать с ним? Какая связь?

– Ну, я определенно хотела работать с ним. Раз он сказал "да", уверена, что он тоже. Для меня это очень интересно, я хочу учиться. Как я уже говорила, это что-то новое для меня. Кроме того, я долгое время была с одним тренером. Я очень счастлива, и посмотрим, что сможем сделать вместе, – сказала Рыбакина на пресс-конференции во время медиа-дня.

World No.5 Elena Rybakina has hired Goran Ivanisevic as her new coach for the 2025 Hologic WTA Tour season 👇 — wta (@WTA) November 1, 2024

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Рыбакина в конце лета рассталась со своим тренером Стефано Вуковым, с которым работала с 2019 года.

Примечательно, что после этой новости в неофициальных источниках появилась информация, что Вуков отстранен от тренерской деятельности в WTA туре. Инсайдер Крейг Шапиро в своем Twitter опубликовал пост об исключении хорватского специалиста из списка тренеров WTA. Многие эксперты и игроки назвали "мутной" ситуацию вокруг Рыбакиной и ее экс-наставника.

Стефано Вуков. Фото: WTA

В этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербским теннисистом – 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем – после пяти с лишним лет совместной работы. К команде Рыбакиной он присоединится после окончания Итогового чемпионата WTA.

Горан Иванишевич. Фото: АТР

Итоговый турнир WTA стартует 2 ноября и продлится до 9 ноября. По итогам жеребьевки Елена Рыбакина попала в фиолетовую группу вместе с Ариной Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия) и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее определилась первая соперница Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA.