Он сказал "да": Елена Рыбакина рассказала о новом партнерстве

1 ноября сильнейшая теннисистка Казахстана на пресс-конференции в Эр-Рияде, где 2 ноября стартует Итоговый чемпионат WTA, рассказала о начале работы с новым тренером на сезон-2025. Им стал титулованный хорватский теннисист Горан Иванишевич.

– Можете ли рассказать нам немного о том, почему это хороший выбор для вас, чего вы надеетесь достичь.

– Очень жду этого партнерства. Он великий чемпион, у него очень много опыта. Я очень жду начала работы. Для меня было важно стать лучше. Мы связались через агентов и решили начать работать вместе.

– Это было больше его желание работать с вами или вы хотели работать с ним? Какая связь?

– Ну, я определенно хотела работать с ним. Раз он сказал "да", уверена, что он тоже. Для меня это очень интересно, я хочу учиться. Как я уже говорила, это что-то новое для меня. Кроме того, я долгое время была с одним тренером. Я очень счастлива, и посмотрим, что сможем сделать вместе, – сказала Рыбакина на пресс-конференции во время медиа-дня.

World No.5 Elena Rybakina has hired Goran Ivanisevic as her new coach for the 2025 Hologic WTA Tour season 👇