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Олимпийская чемпионка Игр-2024 накричала на своих фанатов во время матча с Рыбакиной на Итоговом турнире

Чжэн Циньвэнь накричала на своих болельщиков, которые слишком громко ее поддерживали по ходу матча группового этапа Итогового турнира 2024 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь накричала на своих болельщиков, которые слишком громко ее поддерживали по ходу матча группового этапа Итогового турнира – 2024, сообщает Zakon.kz.

Чжэн Циньвэнь играла с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и одержала победу со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

В третьем сете при счете 2:1 болельщики слишком бурно кричали слова поддержки Циньвэнь, из-за чего теннисистка не сдержалась и накричала на них, попросив вести себя тише. После матча Чжэн извинилась перед фанатом за свой эмоциональный всплеск в интервью на корте.

"Я совершенно потеряла контроль, крик был слишком громким, поэтому хочу извиниться перед вами", – сказала Циньвэнь.
Чжэн Циньвэнь накричала на своих фанатов во время матча с Рыбакиной на Итоговом турнире, ##imageAlt##

Фото: WTA

Ранее в первом матче группового этапа Рыбакина проиграла итальянке Жасмин Паолини (4 WTA), а Циньвэнь уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. 

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