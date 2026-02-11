#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Спорт

Рыбакина разгромила Олимпийскую чемпионку на турнире в Дохе

Рыбакина - Циньвэнь, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 02:53 Фото: j48tennis
11 февраля на турнире WTA-1000 в Дохе третья ракетка Казахстана Елена Рыбакина обыграла Олимпийскую чемпионку 2024 года из Китая Чжэн Циньвэнь, сообщает Zakon.kz.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 7:5. Матч длился 2 часа 27 минут.

Фото: X/wta

Рыбакина подала навылет шесть раз, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти. Таким образом первая ракетка Казахстана пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе, где встретится с канадкой Викторией Мбоко.

"Она сыграла действительно здорово. В некоторые моменты – просто невероятные удары. И подача тоже. Приятно видеть ее возвращение. Я очень рада, что смогла победить. В третьем сете я вела, но не сумела реализовать свои возможности. В итоге рада, что всё сложилось в мою пользу", – поделилась Рыбакина в интервью на корте.

Для Циньвэнь этот турнир стал первым с лета 2025 года. На протяжении нескольких месяцев китаянка восстанавливалась после травмы локтя.

Фото Алия Абди
Алия Абди
