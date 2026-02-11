Рыбакина разгромила Олимпийскую чемпионку на турнире в Дохе
Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 7:5. Матч длился 2 часа 27 минут.
Фото: X/wta
Рыбакина подала навылет шесть раз, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти. Таким образом первая ракетка Казахстана пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе, где встретится с канадкой Викторией Мбоко.
Elena Rybakina earned her 9th straight win after a tough battle with Qinwen Zheng 👏— Tennis Channel (@TennisChannel) February 11, 2026
The AO champ beat Zheng 4-6, 6-2, 7-5 and will face Victoria Mboko in the quarterfinals 🤗 #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/fZsIbNTtf3
"Она сыграла действительно здорово. В некоторые моменты – просто невероятные удары. И подача тоже. Приятно видеть ее возвращение. Я очень рада, что смогла победить. В третьем сете я вела, но не сумела реализовать свои возможности. В итоге рада, что всё сложилось в мою пользу", – поделилась Рыбакина в интервью на корте.
Elena Rybakina after beating Qinwen Zheng to reach 3rd consecutive Doha QF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 11, 2026
"She played really well. In some moments incredible shots. Serve also. It’s nice to see her back. I’m super happy I managed to win. I was leading in the 3rd set and couldn’t get my opportunities. But… pic.twitter.com/RxKbcJbMmw
Для Циньвэнь этот турнир стал первым с лета 2025 года. На протяжении нескольких месяцев китаянка восстанавливалась после травмы локтя.