Рыбакина обыграла первую ракетку мира в матче Итогового турнира – 2024
Итоговый счет встречи – 6:4, 3:6, 6:1.
Матч продолжался 1 час 41 минуту. Рыбакина записала на свой счет шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных (71%).
A great way to finish her season 👏— wta (@WTA) November 6, 2024
And a lovely exchange at the net 🫂#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/YV8JhnjsVp
Соболенко выполнила четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи (43%).
Стоит отметить, что, несмотря на эту победу, Рыбакина не сможет продолжить участие в турнире, так как потеряла шансы на выход в полуфинал после двух поражений в предыдущих матчах группы. Соболенко, напротив, обеспечила себе место в полуфинале, победив в первых двух встречах.
Ранее сообщалось, что Чжэнь Циньвэнь вышла в полуфинал Итогового турнира WTA, обыграв Жасмин Паолини.