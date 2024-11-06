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Рыбакина обыграла первую ракетку мира в матче Итогового турнира – 2024

Рыбакина обыграла первую ракетку мира в матче Итогового турнира — 2024 Фото: WTA
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, 6 ноября одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси в третьем матче Фиолетовой группы на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Итоговый счет встречи – 6:4, 3:6, 6:1.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Рыбакина записала на свой счет шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных (71%).

Соболенко выполнила четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи (43%).

Стоит отметить, что, несмотря на эту победу, Рыбакина не сможет продолжить участие в турнире, так как потеряла шансы на выход в полуфинал после двух поражений в предыдущих матчах группы. Соболенко, напротив, обеспечила себе место в полуфинале, победив в первых двух встречах.

Ранее сообщалось, что Чжэнь Циньвэнь вышла в полуфинал Итогового турнира WTA, обыграв Жасмин Паолини. 

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