Рыбакина обыграла Соболенко и впервые выиграла Итоговый турнир года

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился финальный поединок Итогового турнира года WTA, где за титул сразились лучшая теннисистка мира Арина Соболенко (Беларусь) и шестая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан), сообщает Zakon.kz.

Матчи этих теннисисток ранее проходили в острой борьбе, держа в напряжении не только самих участниц, но и миллионы фанатов.

Не обошлось и в этот раз, финалистки показали красивую игру до последних секунд. Первый сет остался за Рыбакиной – 6:3.

Во второй партии дело дошло до тай-брейка, где фортуна повернулась в сторону казахстанки, которая разгромила соперницу со счетом 7:0.

В итоге Елена Рыбакина выиграла битву у лучшей теннисистки планеты и впервые стала победительницей женского Итогового турнира года.

Новая чемпионка в одиночном разряде за этот титул заработала 5,235 миллиона долларов (2 745 966 900 тенге).

Плюс к этому Елена 10 ноября станет пятым номером WTA.

Помимо Рыбакиной 8 ноября порадовала казахстанцев наша фигуристка Софья Самоделкина, которая произвела фурор и взошла на пьедестал почета Гран-при Японии-2025.