Видеообзор финальной игры на Итоговом чемпионате АТР 2024

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Синнер 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фрица восемь эйсов, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который он не смог реализовать.



В финале прошлого года Синнер проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу (3:6, 3:6).

Янник стал первым, кто выиграл Итоговый турнир ATP, не уступив ни одного сета, со времен Ивана Лендла в 1986 году. Кроме того, он стал третьим игроком после швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, кто в один сезон выиграл три крупнейших хардовых турнира (Australian Open, US Open и Итоговый). Федерер добивался этого в 2004, 2006 и 2007 годах, Джокович – в 2015-м и в 2023-м.

Трофей на Итоговом турнире является восьмым в сезоне для итальянского игрока и 18-м в карьере. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае. Стоит отметить, что Янник в 2024 году одержал 70 побед при шести поражениях.

