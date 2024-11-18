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Дуэт из Германии преподнес сенсацию в финале парного разряда Итогового турнира – 2024

Кевин Кравиц и Тим Пюц стали победителями Итогового турнира ATP 2024 Фото: АТР
Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц стали победителями Итогового турнира ATP 2024 в парном разряде. В финале они обыграли пару Марсело Аревало из Сальвадора и хорвата Мате Павича со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Пара Кравиц / Пюц четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку. На счету дуэта Аревало / Павич шесть эйсов и две двойные ошибки.

Впервые трофей ATP Finals забрал полностью немецкий дуэт. Стоит отметить, тандем из Германии выступал на Итоговом турнире под восьмым номером, а их соперники были первыми сеяными и считались главными фаворитами на титул. Марсело Аревало и Мате Павича занимают первое и второе места в мировом рейтинге соответственно.


В финале прошлого года американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери обыграли дуэт испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счетом 6:3, 6:4. В этом розыгрыше прошлогодние чемпионы не смогли выйти из группы.

В одиночном разряде Итогового турнира в Турине обошлось без неожиданностей, чемпионом стал лидер мирового рейтинга Янник Синнер. 

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