Дуэт из Германии преподнес сенсацию в финале парного разряда Итогового турнира – 2024
Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Пара Кравиц / Пюц четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку. На счету дуэта Аревало / Павич шесть эйсов и две двойные ошибки.
Впервые трофей ATP Finals забрал полностью немецкий дуэт. Стоит отметить, тандем из Германии выступал на Итоговом турнире под восьмым номером, а их соперники были первыми сеяными и считались главными фаворитами на титул. Марсело Аревало и Мате Павича занимают первое и второе места в мировом рейтинге соответственно.
В финале прошлого года американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери обыграли дуэт испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счетом 6:3, 6:4. В этом розыгрыше прошлогодние чемпионы не смогли выйти из группы.
Where CHAMPIONS become CHAMPION 🏆— ATP Tour (@atptour) November 17, 2024
Congratulations to Kevin Krawietz & @GoldenSetTim 🎉#NittoATPFinals pic.twitter.com/DBtVxFH8Wu
В одиночном разряде Итогового турнира в Турине обошлось без неожиданностей, чемпионом стал лидер мирового рейтинга Янник Синнер.