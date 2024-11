Дуэт из Германии преподнес сенсацию в финале парного разряда Итогового турнира – 2024

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Пара Кравиц / Пюц четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку. На счету дуэта Аревало / Павич шесть эйсов и две двойные ошибки.

Впервые трофей ATP Finals забрал полностью немецкий дуэт. Стоит отметить, тандем из Германии выступал на Итоговом турнире под восьмым номером, а их соперники были первыми сеяными и считались главными фаворитами на титул. Марсело Аревало и Мате Павича занимают первое и второе места в мировом рейтинге соответственно.

В финале прошлого года американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери обыграли дуэт испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счетом 6:3, 6:4. В этом розыгрыше прошлогодние чемпионы не смогли выйти из группы.

