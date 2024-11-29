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Ига Швёнтек сделала заявление о своем отстранении за положительный допинг-тест

Ига Швёнтек сделала заявление о своём отстранении за положительный допинг-тест Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала заявление касательно новости о своем положительном допинг-тесте, сообщает Zakon.kz.

В официальном пресс-релизе ITIA говорится, что 23-летняя Швёнтек сдала положительный допинг-тест 12 августа 2024 года. В ее пробе, которую взяли вне соревнований, обнаружили триметазидин (TMZ). Анализ пробы B подтвердил результаты исследования пробы A. Независимое следствие установило, что источником вещества стало зараженное лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. В связи с этим ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) и ITIA расценили, что в данном эпизоде нет "существенной вины или халатности игрока".

"Наконец-то можно говорить… Поэтому я немедленно хочу поделиться с вами тем, что стало худшим опытом в моей жизни. За последние 2,5 месяца я подверглась строгому разбирательству ITIA, которое подтвердило мою невиновность. Единственный положительный допинг-тест в моей карьере, показавший невероятно низкий уровень запрещенного вещества, о котором я никогда раньше не слышала, поставил под вопрос все, над чем я так усердно работала всю свою жизнь. И мне, и моей команде пришлось иметь дело с огромным стрессом и беспокойством. Теперь все было тщательно объяснено, и с чистого листа я могу вернуться к тому, что люблю больше всего. Знаю, что буду сильнее, чем когда-либо. Хочу быть с вами откровенной, хотя и знаю, что не сделала ничего плохого. Из уважения к моим фанатам и публике делюсь всеми подробностями этого самого длинного и сложного турнира в моей карьере. Моя самая большая надежда – в том, что вы останетесь со мной", – сказала Швёнтек в социальных сетях.

Ранее глава ITIA высказалась о сроке дисквалификации Иги Швёнтек за положительный допинг-тест.

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