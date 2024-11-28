Ига Швентек сдала положительный допинг-тест

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек временно отстранена от соревнований на один месяц в рамках антидопинговой программы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 ноября сообщило Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA).

Согласно официальному заявлению ITIA, 23-летняя Швентек сдала положительный допинг-тест 12 августа 2024 года. В ее пробе, взятой вне турниров, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин (TMZ). Анализ пробы B подтвердил результаты первоначального теста. Независимое расследование установило, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через зараженный мелатонин, который она принимала для борьбы с нарушениями сна.

В связи с выявленными обстоятельствами Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и ITIA признали, что Швентек не допустила серьезной вины или халатности. Триметазидин применяется в медицине для уменьшения приступов стенокардии и улучшения физической выносливости, но его использование запрещено в спорте.

После получения результатов теста Швентек была временно отстранена с 12 сентября по 4 октября, из-за чего пропустила несколько турниров азиатской серии, включая соревнования в Сеуле, Пекине и Ухане. Эти турниры были учтены в срок ее дисквалификации.

По итогам расследования ITIA наложила на спортсменку месячную дисквалификацию, которая истекает 4 декабря 2024 года. Помимо этого, Швентек лишилась призовых за участие в турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который состоялся после взятия пробы.

Ранее сообщалось, что Ига Швентек третий год подряд заработала наибольшее количество титулов за сезон (пять).