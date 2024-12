Умер экс-первая ракетка мира

Информация о смерти знаменитого австралийского теннисиста, экс-первой ракетки мира в одиночном и парном разрядах Нила Фрейзера вышла 3 декабря на сайте Федерации тенниса Австралии.

Фрейзер был трехкратным победителем турниров "Большого шлема" в одиночном разряде – Уимблдона в 1960 году и US Open в 1959 и 1960 годах. Еще 16 раз он выиграл турниры "Большого шлема" в парах и миксте.

The sporting world is mourning Australian tennis legend Neale Fraser after the three-time grand slam singles winner passed away aged 91. https://t.co/z2zx0cXVzG @ChrisReason7 #7NEWS pic.twitter.com/p7xNcY8kOT