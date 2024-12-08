#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
514.65
544.6
5.17
Все о теннисе

"Теннисная тусовка в ОАЭ": Рыбакина, Соболенко, Синнер посетили финальный этап Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби

Рыбакина, Соболенко, Синнер посетили финальный этап Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 13:30 Фото: Formula 1
Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проводит подготовку к новому сезону в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В Абу-Даби лидер женской сборной страны посетила заключительный этап "Формулы-1", сообщает Zakon.kz.

Чемпионка Уимблдона-2022 была гостем команды "Ред Булл". Компания является спонсором казахстанской теннисистки.

Также Рыбакина побывала в боксах команды "Ред Булл". В итоговом протоколе Кубка конструкторов "Ред Булл" завершил сезон на третьем месте (589 очков). Британская команда "Макларен" одержала победу в Кубке конструкторов после триумфа своего пилота Ландо Норриса на финальной гонке – Гран-при Абу-Даби. Эта победа стала первой для "Макларена" с 1998 года в Кубке конструкторов.

Елена Рыбакина посетила финальный этап Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 13:30

Фото: Elena Rybakina/Instagram

На Гран-при Абу-Даби также побывали двукратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, лидер женского мирового рейтинга Арина Соболенко (Беларусь), французская теннисистка Каролин Гарсия, испанка Паула Бадоса и Григор Димитров (Болгария). В данный момент многие игроки проводят подготовку к сезону-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах и решили не упускать возможность побывать на "Королевских гонках". 

Яннику Синеру даже доверили сигнализировать финишным флагом.

Сильнейшая теннисистка мира Арина Соболенко выложила видео, как танцует с механиками французского гоночного коллектива "Альпин" на Гран-при Абу-Даби.

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса на Гран-при Абу-Даби встретилась со своим соотечественником пилотом "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Паула Бадоса на Гран-при Абу-Даби встретилась со своим соотечественником пилотом "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 13:30

Фото: Паула Бадоса / Инстаграм

А главный ловилась АТР тура Григор Димитров (10 АТР) пообщался с актрисой Евой Лонгорией. 

Григор Димитров и актриса Ева Лонгория на Формуле 1 в Абу-Даби , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 13:30

Фото: Ева Лонгория / Инстаграм

Ранее была представлена игровая форма шестой ракетки мира Елены Рыбакиной, в которой она будет выступать на первом в сезоне турнире "Большого шлема" Australian Open – 2025.


Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Новая форма Рыбакиной: как будет выглядеть первая ракетка Казахстана на Australian Open – 2025
Все о теннисе
11:30, Сегодня
Новая форма Рыбакиной: как будет выглядеть первая ракетка Казахстана на Australian Open – 2025
Определился чемпион лиги UTS с участием первой ракетки Казахстана
Все о теннисе
09:24, Сегодня
Определился чемпион лиги UTS с участием первой ракетки Казахстана
Казахстанский теннисист выиграл третий трофей ITF в одиночном разряде в 2024 году
Все о теннисе
09:24, 08 декабря 2024
Казахстанский теннисист выиграл третий трофей ITF в одиночном разряде в 2024 году
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: