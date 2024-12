"Теннисная тусовка в ОАЭ": Рыбакина, Соболенко, Синнер посетили финальный этап Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проводит подготовку к новому сезону в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В Абу-Даби лидер женской сборной страны посетила заключительный этап "Формулы-1", сообщает Zakon.kz.

Чемпионка Уимблдона-2022 была гостем команды "Ред Булл". Компания является спонсором казахстанской теннисистки.

Elena Rybakina sliding into the new year like ✌️ pic.twitter.com/ntGoqCdeOm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 8, 2024

Также Рыбакина побывала в боксах команды "Ред Булл". В итоговом протоколе Кубка конструкторов "Ред Булл" завершил сезон на третьем месте (589 очков). Британская команда "Макларен" одержала победу в Кубке конструкторов после триумфа своего пилота Ландо Норриса на финальной гонке – Гран-при Абу-Даби. Эта победа стала первой для "Макларена" с 1998 года в Кубке конструкторов.

Фото: Elena Rybakina/Instagram

На Гран-при Абу-Даби также побывали двукратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, лидер женского мирового рейтинга Арина Соболенко (Беларусь), французская теннисистка Каролин Гарсия, испанка Паула Бадоса и Григор Димитров (Болгария). В данный момент многие игроки проводят подготовку к сезону-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах и решили не упускать возможность побывать на "Королевских гонках".

Яннику Синеру даже доверили сигнализировать финишным флагом.

Jannik Sinner waving the flag for Lando Norris in Abu Dhabi at the Grand Prix.



🦊🏎️ 🏁 pic.twitter.com/NfohkCePCk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 8, 2024

Сильнейшая теннисистка мира Арина Соболенко выложила видео, как танцует с механиками французского гоночного коллектива "Альпин" на Гран-при Абу-Даби.

Aryna Sabalenka enjoying herself at the Abu Dhabi Grand Prix.



Never change. 😂💃🏻



pic.twitter.com/ShLfEVUsOE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 8, 2024

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса на Гран-при Абу-Даби встретилась со своим соотечественником пилотом "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Фото: Паула Бадоса / Инстаграм

А главный ловилась АТР тура Григор Димитров (10 АТР) пообщался с актрисой Евой Лонгорией.

Фото: Ева Лонгория / Инстаграм

Ранее была представлена игровая форма шестой ракетки мира Елены Рыбакиной, в которой она будет выступать на первом в сезоне турнире "Большого шлема" Australian Open – 2025.