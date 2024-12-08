"Теннисная тусовка в ОАЭ": Рыбакина, Соболенко, Синнер посетили финальный этап Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби
Чемпионка Уимблдона-2022 была гостем команды "Ред Булл". Компания является спонсором казахстанской теннисистки.
Elena Rybakina sliding into the new year like ✌️ pic.twitter.com/ntGoqCdeOm— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 8, 2024
Также Рыбакина побывала в боксах команды "Ред Булл". В итоговом протоколе Кубка конструкторов "Ред Булл" завершил сезон на третьем месте (589 очков). Британская команда "Макларен" одержала победу в Кубке конструкторов после триумфа своего пилота Ландо Норриса на финальной гонке – Гран-при Абу-Даби. Эта победа стала первой для "Макларена" с 1998 года в Кубке конструкторов.
Фото: Elena Rybakina/Instagram
На Гран-при Абу-Даби также побывали двукратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, лидер женского мирового рейтинга Арина Соболенко (Беларусь), французская теннисистка Каролин Гарсия, испанка Паула Бадоса и Григор Димитров (Болгария). В данный момент многие игроки проводят подготовку к сезону-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах и решили не упускать возможность побывать на "Королевских гонках".
Яннику Синеру даже доверили сигнализировать финишным флагом.
Jannik Sinner waving the flag for Lando Norris in Abu Dhabi at the Grand Prix.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 8, 2024
🦊🏎️ 🏁 pic.twitter.com/NfohkCePCk
Сильнейшая теннисистка мира Арина Соболенко выложила видео, как танцует с механиками французского гоночного коллектива "Альпин" на Гран-при Абу-Даби.
Aryna Sabalenka enjoying herself at the Abu Dhabi Grand Prix.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 8, 2024
Never change. 😂💃🏻
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса на Гран-при Абу-Даби встретилась со своим соотечественником пилотом "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.
Фото: Паула Бадоса / Инстаграм
А главный ловилась АТР тура Григор Димитров (10 АТР) пообщался с актрисой Евой Лонгорией.
Фото: Ева Лонгория / Инстаграм
Ранее была представлена игровая форма шестой ракетки мира Елены Рыбакиной, в которой она будет выступать на первом в сезоне турнире "Большого шлема" Australian Open – 2025.