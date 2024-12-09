"Жду экзамена": Рыбакина проходит обучение в автошколе Дубая
В апреле 2024 года Рыбакина стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). За победу Елена получила не только призовые и рейтинговые очки, но и новенький автомобиль Porsche. Правда тогда казахстанская теннисистка призналась, что у нее нет водительских прав.
"Я уже давно хочу получить водительские права, но у меня никогда не было возможности долго находиться в одном месте. У меня была пара уроков, и я водила, но удостоверение водителя, конечно, цель на этот год вне корта", – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Штутгарте.
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В данный момент первая ракетка страны находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), где проводит подготовку к сезону-2025, в котором будет выступать с новым тренером. К команде Рыбакиной присоединился знаменитый хорватский специалист Горан Иванишевич.
"Недавно я поступила в автошколу. Мне нравится заниматься, у меня строгий инструктор, но это интересный опыт. Очень жду предстоящего экзамена", – заявила Рыбакина в видеоролике, опубликованном автошколой из Дубая.
Elena Rybakina has just started driving school.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 7, 2024
She can finally get her license and drive that Porsche she won earlier this year. 😂
pic.twitter.com/ebXEz18rqI
Также Елена в Абу-Даби посетила заключительный этап "Формулы-1".
Ранее стало известно, как будет выглядеть первая ракетка Казахстана Рыбакина на Australian Open – 2025.