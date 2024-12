"Жду экзамена": Рыбакина проходит обучение в автошколе Дубая

В апреле 2024 года Рыбакина стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). За победу Елена получила не только призовые и рейтинговые очки, но и новенький автомобиль Porsche. Правда тогда казахстанская теннисистка призналась, что у нее нет водительских прав.

В данный момент первая ракетка страны находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), где проводит подготовку к сезону-2025, в котором будет выступать с новым тренером. К команде Рыбакиной присоединился знаменитый хорватский специалист Горан Иванишевич.



Elena Rybakina has just started driving school.



She can finally get her license and drive that Porsche she won earlier this year. 😂



