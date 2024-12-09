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Все о теннисе

"Жду экзамена": Рыбакина проходит обучение в автошколе Дубая

Рыбакина проходит обучение в автошколе Дубая, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 15:57 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Шестая ракетка мира Елена Рыбакина проходит обучение в автошколе Дубая. Сильнейшая теннисистка Казахстана поделилась своими впечатлениями и рассказала о предстоящем экзамене, сообщает Zakon.kz.

В апреле 2024 года Рыбакина стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). За победу Елена получила не только призовые и рейтинговые очки, но и новенький автомобиль Porsche. Правда тогда казахстанская теннисистка призналась, что у нее нет водительских прав.

"Я уже давно хочу получить водительские права, но у меня никогда не было возможности долго находиться в одном месте. У меня была пара уроков, и я водила, но удостоверение водителя, конечно, цель на этот год вне корта", – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Штутгарте.
Рыбакина проходит обучение в автошколе Дубая, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 15:57

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

В данный момент первая ракетка страны находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), где проводит подготовку к сезону-2025, в котором будет выступать с новым тренером. К команде Рыбакиной присоединился знаменитый хорватский специалист Горан Иванишевич.

"Недавно я поступила в автошколу. Мне нравится заниматься, у меня строгий инструктор, но это интересный опыт. Очень жду предстоящего экзамена", – заявила Рыбакина в видеоролике, опубликованном автошколой из Дубая.

Также Елена в Абу-Даби посетила заключительный этап "Формулы-1". 

Ранее стало известно, как будет выглядеть первая ракетка Казахстана Рыбакина на Australian Open – 2025. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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