Елена Рыбакина: Автомобиль стал приятным бонусом

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина после триумфа на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (грунт) поделилась своими эмоциями с пресс-службой ФТК, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина впервые стала чемпионкой грунтового турнира. Ранее нашей теннисистке покорялись состязания на хардовом и травяном покрытии. Всего в активе Рыбакиной восемь титулов в одиночном разряде.

В финале престижного турнира в Штутгарте Елена без особых проблем обыграла 21-летнюю украинку Марту Костюк (№21 WTA) со счетом 6:2, 6:2.

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

На пути к титулу Рыбакина одержала три яркие победы. Во втором круге она в трехсетовом поединке сломила сопротивление россиянки Вероники Кудерметовой со счетом 7:6, 1:6, 6:4. В четвертьфинале одолела итальянку Ясмине Паолини – 6:3, 5:7, 6:3. А в полуфинале выиграла у лидера мирового рейтинга Иги Швёнтек – 6:3, 4:6, 6:3. Польская спортсменка два года подряд становилась триумфатором турнира в Германии, и к полуфинальной встрече подходила, будучи фаворитом пары.

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

В двух предыдущих сезонах на "пятисотнике" в Штутгарте Елена Рыбакина не могла преодолеть барьер второго раунда. Как известно, помимо призовых и рейтинговых очков, на соревнованиях в Штутгарте организаторы дарят чемпионке турнира автомобиль Porshe. Сама Рыбакина призналась после поединка со Швёнтек, что у нее будет больше мотивации для получения водительских прав, если она выиграет машину на грунтовом "пятисотнике".

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"Я уже давно хочу получить водительские права, но у меня никогда не было возможности долго находиться в одном месте. У меня была пара уроков, и я водила, но удостоверение водителя, конечно, цель на этот год вне корта. А эта машина, если я ее выиграю, может стать двойной мотивацией. Надеюсь, я добьюсь этого в этом году (улыбается)", – поделилась спортсменка на пресс-конференции после выхода в финал турнира в Штутгарте.





Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Победа Елены в Штутгарте внушает определенный оптимизм – в 2024 году, помимо традиционного "Ролан Гаррос", на грунте пройдет и теннисный турнир Олимпиады в Париже.

"Очень рада победе в Штутгарте! На протяжении турнира, начиная с первого круга, были сложные трехсетовые матчи. Самая трудная игра – в полуфинале с Игой Швентёк, поэтому утром перед финалом у меня болело все тело, но удалось восстановиться, подойти к решающему поединку в хороших кондициях и выиграть его, а автомобиль стал приятным бонусом! Если откровенно, то перед началом турнира в Штутгарте у меня не было каких-либо ожиданий. Хотелось просто сыграть побольше матчей, так как подготовка была не такая долгая на грунте. Но теперь победа в Штутгарте дает мне уверенность в силах, и я надеюсь отыграть весь грунтовый сезон на таком высоком уровне. Уже прилетела в Мадрид и начала подготовку здесь к "тысячнику". Что касается турнирных задач здесь, то я всегда верю в себя. Но не все зависит только от меня – здесь сыграет много отличных, сильных теннисисток. Но я чувствую себя свежей, я здорова и хорошо готова физически", – отметила Рыбакина.

not a bad day at the office for Elena Rybakina 🏆😎#PorscheTennis pic.twitter.com/pKJxSOI8wm — wta (@WTA) April 21, 2024

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с очередным титулом.