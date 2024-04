Елена Рыбакина: Автомобиль стал приятным бонусом

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Елена Рыбакина впервые стала чемпионкой грунтового турнира. Ранее нашей теннисистке покорялись состязания на хардовом и травяном покрытии. Всего в активе Рыбакиной восемь титулов в одиночном разряде.

В финале престижного турнира в Штутгарте Елена без особых проблем обыграла 21-летнюю украинку Марту Костюк (№21 WTA) со счетом 6:2, 6:2.

На пути к титулу Рыбакина одержала три яркие победы. Во втором круге она в трехсетовом поединке сломила сопротивление россиянки Вероники Кудерметовой со счетом 7:6, 1:6, 6:4. В четвертьфинале одолела итальянку Ясмине Паолини – 6:3, 5:7, 6:3. А в полуфинале выиграла у лидера мирового рейтинга Иги Швёнтек – 6:3, 4:6, 6:3. Польская спортсменка два года подряд становилась триумфатором турнира в Германии, и к полуфинальной встрече подходила, будучи фаворитом пары.

В двух предыдущих сезонах на "пятисотнике" в Штутгарте Елена Рыбакина не могла преодолеть барьер второго раунда. Как известно, помимо призовых и рейтинговых очков, на соревнованиях в Штутгарте организаторы дарят чемпионке турнира автомобиль Porshe. Сама Рыбакина призналась после поединка со Швёнтек, что у нее будет больше мотивации для получения водительских прав, если она выиграет машину на грунтовом "пятисотнике".

Победа Елены в Штутгарте внушает определенный оптимизм – в 2024 году, помимо традиционного "Ролан Гаррос", на грунте пройдет и теннисный турнир Олимпиады в Париже.

not a bad day at the office for Elena Rybakina 🏆😎#PorscheTennis pic.twitter.com/pKJxSOI8wm