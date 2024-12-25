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Все о теннисе

"Хочу быть первой": Путинцева рассказала о конкуренции с Рыбакиной

Путинцева рассказала о конкуренции с Рыбакиной , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 16:53 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала о конкуренции с соотечественницей Еленой Рыбакиной, занимающей шестую строчку рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

– Какие у тебя отношения с Рыбакиной? Нет такого негатива, что могла бы быть первой ракеткой Казахстана, а с ней немного находишься в тени?

– Нет. Конечно, хочу быть первой, и это нормально. Воспринимаю это как мотивацию, что если у нее получилось, то и у меня может получиться, если буду работать. Я завидую, но по-доброму. Расцениваю это так, что нужно тренироваться. Смогла ведь ее обойти, значит, у меня есть потенциал, чтобы выиграть турнир или что-то еще. Расцениваю так, а не с такой завистью, – рассказала Путинцева в эфире Youtube-канала "Лучший теннисный подкаст".

Путинцева и Рыбакина провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счет личных встреч 2:1 в пользу Юлии.

Ранее Юлия Путинцева высоко оценила отношение в Казахстане к вопросу развития тенниса, а также ответила, была ли у нее обида на Федерацию тенниса России (ФТР).

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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