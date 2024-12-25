29-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева высоко оценила отношение в Казахстане к вопросу развития тенниса, а также ответила, была ли у нее обида на Федерацию тенниса России (ФТР), сообщает Zakon.kz.

– Сейчас в Казахстане продолжают тебе помогать, оплачивают какие-то расходы на тренера или путешествия?

– Помогают, когда прилетаю на Кубок Билли Джин Кинг, идет помощь с билетами и так далее. Когда идет предсезонка, есть с их стороны инициатива создать сборы. Когда у меня болело колено, помогли с физио. Помощь продолжается, но не так, как раньше. Да и требования не такие. Они заинтересованы, чтобы процесс шел у всех игроков. Помощь есть, нравится отношение, что из федерации все звонят, поздравляют, даже с минимальными результатами. Все время звонят, поддерживают.

У итальянцев прикольно, у меня тренер– итальянец. Он рассказывал, что на все "Шлемы" с ними едут крутые физиотерапевты, которые все время с игроками. Они очень сплоченные там, как команда. Федерация Казахстана тоже очень помогает не только нам, но и юниорам.

Я тоже раньше ездила на мастер-классы. В том же Шымкенте все отстроили, классные корты, много детей занимается. Классно видеть, когда приезжаешь куда-то тренироваться, видеть такое количество детей, – сказала Путинцева на YouTube-канале "Лучший теннисный подкаст".

Также Юлия Путинцева рассказала о своем отношении к Федерации тенниса России (ФТР) на фоне своего перехода в сборную Казахстана. Юлия сменила спортивное гражданство в возрасте 17 лет в 2012 году.

– Была определенная обида на отношение к тебе в федерации?

– Скажем так, были свои прикольчики.

– Без этого ты бы вряд ли попала в Казахстан?

– Не могу сейчас сказать. Возможно, если бы мне создали хорошие условия в Москве, я бы не перешла. Может быть, перешла бы. Что могу сказать однозначно – благодаря Казахстану я там, где сейчас. Мне сделали условия для тренировок и подготовок, чтобы показать свой максимум, – сказала Путинцева на YouTube-канале "Лучший теннисный подкаст".

Новый сезон 2025 года Юлия начнет с турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдет с 29 декабря по 5 января.

Ранее Путинцева рассказала во влоге россиянки Дарьи Касаткиной, как планирует провести короткий отпуск в межсезонье.