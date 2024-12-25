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Все о теннисе

Ига Швёнтек болела коронавирусом во время турнира в Дубае, где сенсационно проиграла Калинской

Ига Швёнтек болела коронавирусом во время турнира в Дубае, где сенсационно проиграла Калинской, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 17:51 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что во время турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в феврале заболела коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

На том турнире, который проходил с 18 по 24 февраля, Швёнтек обыграла таких теннисисток, как Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина) и Чжэн Циньвэнь (Китай). А в полуфинале она вышла на корт с россиянкой Анной Калинской, от которой потерпела поражение со счетом 4:6, 4:6.

По информации Punto de Break, во время того матча Швёнтек начала чувствовать симптомы простуды и слабость. Вскоре после поединка она сдала анализ на коронавирус, который показал положительный результат.

Ранее Ига Швёнтек сделала заявление о своем отстранении за положительный допинг-тест.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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