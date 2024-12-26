Пресс-служба Кубка Наций представила сборную Казахстана в видеоролике
Фото: United Cup
В Перте (Австралия) с 27 декабря 2024 года по 5 января 2025-го пройдет турнир среди смешанных команд – United Cup. В соревнованиях примет участие сборная Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Для Казахстана это уже второе участие в United Cup. Впервые наша команда играла в 2023 году, когда дебютировал данный турнир.
Team Kazakhstan assemble 👊🇰🇿#UnitedCup pic.twitter.com/86LfJzjFuj— United Cup (@UnitedCupTennis) December 26, 2024
Сборная Казахстана попала в группу "С" вместе с Испанией и Грецией. В нашем составе на турнире сыграют: Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Александр Шевченко, Дмитрий Попко и капитан команды Александр Недовесов.
27 декабря в стартовом матче Елена Рыбакина выступит против испанки Джессики Бузас Манейро, а Александр Шевченко встретится с Пабло Каррено Бустой.
Фото: United Cup
Ранее Елена Рыбакина прокомментировала свое участие в United Cup.
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