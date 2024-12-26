"У нас хорошая команда": Рыбакина высказалась об участии в Кубке Наций

С 27 декабря 2024 года по 5 января 2025-го В Перте (Австралия) пройдет турнир среди смешанных команд – United Cup. Сборная Казахстана во второй раз выступит на этих состязаниях, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана попала в группу С вместе с Испанией и Грецией. В нашем составе на турнире сыграют: Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Александр Шевченко, Дмитрий Попко и капитан команды Александр Недовесов.

"Очень весело быть в команде. Я впервые принимаю участие на турнире United Cup. С нетерпением жду старта. У нас хорошая команда, надеюсь, мы сможем победить", – приводит слова Рыбакиной сайт United Cup.

В стартовый день турнира первым на корт выйдет Александр Шевченко против Пабло Каррено-Бусты. Вторым по расписанию идет матч Елены Рыбакиной с Джессикой Бузас Манейро. В третьей встрече дня Шевченко и Рыбакина сыграют микст против испанского дуэта Ивон Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос-Горнес. В смешанном разряде возможны изменения в составе игроков.

Фото: United Cup

Вторую встречу на групповой стадии дружина Казахстана проведет 30 декабря против Греции, в составе с топовыми теннисистами – Стефаносом Циципасом (11 АТР) и экс-третьей ракеткой мира Марией Саккари (32 WTA). По предварительному расписанию сначала Шевченко сыграет против Циципаса, затем Рыбакина сразится с Саккари.

Фото: United Cup

United Cup – первый турнир в календарях WTA и ATP. В Кубке Наций выступают смешанные команды. Первый розыгрыш прошел в начале сезона 2023 года. За трофей ведут борьбу 18 национальных команд, которые разделены на шесть групп по три сборные в каждой. В 1/4 финала напрямую выходят победители групп и две лучшие команды со вторых мест. Встречи между командами состоят из трех матчей – двух одиночных и одного микста. На дебютном Кубке Наций победу праздновала дружина США. В 2024 году чемпионами стали представители Германии.

Состав групп United Cup – 2025. Фото: United Cup

Все матчи United Cup – 2025 в прямом эфире покажет телеканал Sport+Qazaqstan.

На дебютном United Cup Казахстан представляли Юлия Путинцева, Александр Бублик, Жибек Куламбаева и Тимофей Скатов. Тогда наши теннисисты не смогли выйти из группы, где играли вместе с Польшей и Швейцарией.

Ранее пресс-служба Кубка Наций представила сборную Казахстана в видеоролике.