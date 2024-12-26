"У нас хорошая команда": Рыбакина высказалась об участии в Кубке Наций
Сборная Казахстана попала в группу С вместе с Испанией и Грецией. В нашем составе на турнире сыграют: Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Александр Шевченко, Дмитрий Попко и капитан команды Александр Недовесов.
"Очень весело быть в команде. Я впервые принимаю участие на турнире United Cup. С нетерпением жду старта. У нас хорошая команда, надеюсь, мы сможем победить", – приводит слова Рыбакиной сайт United Cup.
В стартовый день турнира первым на корт выйдет Александр Шевченко против Пабло Каррено-Бусты. Вторым по расписанию идет матч Елены Рыбакиной с Джессикой Бузас Манейро. В третьей встрече дня Шевченко и Рыбакина сыграют микст против испанского дуэта Ивон Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос-Горнес. В смешанном разряде возможны изменения в составе игроков.
Фото: United Cup
Вторую встречу на групповой стадии дружина Казахстана проведет 30 декабря против Греции, в составе с топовыми теннисистами – Стефаносом Циципасом (11 АТР) и экс-третьей ракеткой мира Марией Саккари (32 WTA). По предварительному расписанию сначала Шевченко сыграет против Циципаса, затем Рыбакина сразится с Саккари.
Фото: United Cup
United Cup – первый турнир в календарях WTA и ATP. В Кубке Наций выступают смешанные команды. Первый розыгрыш прошел в начале сезона 2023 года. За трофей ведут борьбу 18 национальных команд, которые разделены на шесть групп по три сборные в каждой. В 1/4 финала напрямую выходят победители групп и две лучшие команды со вторых мест. Встречи между командами состоят из трех матчей – двух одиночных и одного микста. На дебютном Кубке Наций победу праздновала дружина США. В 2024 году чемпионами стали представители Германии.
Состав групп United Cup – 2025. Фото: United Cup
Все матчи United Cup – 2025 в прямом эфире покажет телеканал Sport+Qazaqstan.
На дебютном United Cup Казахстан представляли Юлия Путинцева, Александр Бублик, Жибек Куламбаева и Тимофей Скатов. Тогда наши теннисисты не смогли выйти из группы, где играли вместе с Польшей и Швейцарией.
Ранее пресс-служба Кубка Наций представила сборную Казахстана в видеоролике.