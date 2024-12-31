Вторая ракетка Казахстана победила на элитном турнире в Брисбене
Фото: instagram/yulia_putintseva
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла в третий круг турнира серии WTA 500 в австралийском Брисбене, сообщает Zakon.kz.
Во втором раунде женского одиночного разряда Юлия обыграла американку Маккартни Кесслер (67-я ракетка мира) в двух сетах – 6:2, 7:5.
На корте теннисистки провели один час и сорок три минуты. За это время Путинцева сделала три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из девяти.
За выход в четвертьфинал 29-летняя казахстанская спортсменка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) – Рената Сарасуа (Мексика).
Ранее действующие чемпионы United Cup стали соперниками сборной Казахстана по 1/4 финала.
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