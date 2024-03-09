Путинцева вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг турнира серии WTA-1000, сообщает Zakon.kz.

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В матче 1/32 финала Путинцева (79-е место в рейтинге WTA) обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 7:5, 6:1.

Следующей соперницей казахстанки станет победительница матча двух американок Хейли Баптист - Мэдисон Киз.

Бублик также стартовал с убедительной победы в Индиан-Уэллсе.

