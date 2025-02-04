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Все о теннисе

Казахстанский теннисист успешно стартовал на турнире в Индии

Казахстанский теннисист успешно стартовал на турнире в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 17:49 Фото: АТР
В Ченнае (Индия) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (202 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре казахстанец выиграл у квалифаера Гинека Бартона (Чехия, 430 АТР) со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. Скатов три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10. 

Во втором круге Тимофей сыграет с Асланом Карацевым из России.

Ранее сборная Казахстана с Тимофеем Скатовым в составе разгромила Пакистан в Кубке Дэвиса.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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