Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

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В Аделаиде (Австралия) проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в 1/2 финала в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Сильнейшая теннисистка Казахстана в парном разряде вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой преодолели барьер второго раунда на отказе соперниц из США – Эшлин Крюгер и Джессики Пегулы.

За выход в финал Данилина и Хромачёва поспорят с титулованными теннисистками Беатрис Хаддад Майа (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия).

В первом круге турнира в Аделаиде казахстанско-российский тандем выиграл у хозяек корта Габриэллы Фик / Оливии Гадеки (6:1, 6:1).

Ранее вторая ракетка страны Путинцева обыграла призера ОИ-2024 и вышла во второй круг турнира в Аделаиде.



