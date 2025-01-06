Путинцева обыграла призера ОИ-2024 и вышла во второй круг турнира в Аделаиде. Видеообзор матча

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В Аделаиде (Австралия) стартовал турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга в одиночном разряде. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

29-я ракетка мира из Казахстана обыграла хорватскую спортсменку Донну Векич (19 WTA) со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Путинцева сделала четыре подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету ее соперницы три эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Следующий матч казахстанская теннисистка проведет с победительницей пары Даниэль Коллинз – Онс Жабер.

Ранее был представлен видеообзор игры Юлия Путинцева – Арина Соболенко на турнире в Брисбене.