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Все о теннисе

Путинцева обыграла призера ОИ-2024 и вышла во второй круг турнира в Аделаиде. Видеообзор матча

Путинцева обыграла призера ОИ-2024 и вышла во второй круг турнира в Аделаиде. Видеообзор матча, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 09:35 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Аделаиде (Австралия) стартовал турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга в одиночном разряде. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

29-я ракетка мира из Казахстана обыграла хорватскую спортсменку Донну Векич (19 WTA) со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Путинцева сделала четыре подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету ее соперницы три эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Следующий матч казахстанская теннисистка проведет с победительницей пары Даниэль Коллинз – Онс Жабер.

Ранее был представлен видеообзор игры Юлия Путинцева – Арина Соболенко на турнире в Брисбене.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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