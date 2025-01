Юлия Путинцева обыграла бывшую вторую ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде

В игре за выход в четвертьфинал вторая ракетка Казахстана одержала победу над знаменитой теннисисткой из Туниса Онс Жабер (40 WTA) со счетом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Юлия два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В очном противостоянии Путинцева сократила отставание от Жабер – 1:3.

Putintseva lands her first career W over Jabeur ✅#AdelaideTennis pic.twitter.com/psQsA3Eu3i