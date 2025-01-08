Юлия Путинцева обыграла бывшую вторую ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде
В игре за выход в четвертьфинал вторая ракетка Казахстана одержала победу над знаменитой теннисисткой из Туниса Онс Жабер (40 WTA) со счетом 6:2, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Юлия два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.
В очном противостоянии Путинцева сократила отставание от Жабер – 1:3.
Putintseva lands her first career W over Jabeur ✅#AdelaideTennis pic.twitter.com/psQsA3Eu3i— wta (@WTA) January 8, 2025
Онс Жабер – бывшая вторая ракетка мира, чемпионка пяти турниров WTA, финалистка трех "Шлемов" (Уимблдон – 2022, 2023, US Open – 2022).
За выход в полуфинал Путинцева сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (13 WTA).
Ранее в стартовой игре состязаний в Аделаиде Юлия обыграла хорватскую спортсменку Донну Векич (19 WTA) со счетом 6:2, 6:3.