Юлия Путинцева не смогла обыграть бывшую первую ракетку мира на турнире в Пекине

В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч второго круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Юлия Путинцева получила на "тысячнике" в Китае 21-й номер посева и начинала свой путь со второго раунда, пропуская первый. В соперницы казахстанке досталась бывшая первая ракетка мира Наоми Осака. Наша спортсменка не смогла обыграть титулованную соперницу и проиграла в трех партиях со счетом 6:3, 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. Путинцева выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Японская теннисистка шесть раз подала навылет, также совершила две двойные ошибки и выиграла пять брейк-пойнтов из семи.

В WTA туре Юлия встречалась с Наоми в пятый раз. Японка сократила отставание в очном противостоянии – 2:3.

В первом круге четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" Осака уверенно обыграла итальянку Лючию Бронцетти (77 WTA) со счетом 6:3, 6:2. В третьем раунде Наоми сыграет с Кэти Волынец (60 WTA) из США.

Теперь Юлия Путинцева продолжит выступление в Пекине в парном разряде вместе с россиянкой Анастасией Потаповой.

Ранее казахстанская теннисистка Зарина Дияс провела матч первого круга в основной сетке одиночного разряда турнира в Пекине.

