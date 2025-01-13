Рыбакина показала тренировку с известным фитнес-тренером

Елена Рыбакина и ее фитнес-тренер Азуз Шимчич показали спортивное закулисье в тренажерном зале, сообщает Zakon.kz.

На видео, которое Шичич 12 января разместил на своей странице в Instagram, казахстанская теннисистка прилежно выполняет различные упражнения на растяжку.

Со слов фитнес-тренера, такая усиленная подготовка обусловлена стартом на Australian Open. К этому времени Рыбакина успела сняться для спортивного бренда Yonex и, увы опуститься в мировом рейтинге WTA. Теперь у нее седьмое место, а на шестом – американка Джессика Пегула.

2025 год Рыбакина начала с того, что вывела Казахстан вперед в 1/4 финала United Cup.