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Все о теннисе

Тренер по фитнесу прокомментировал прекращение работы с Еленой Рыбакиной

Тренер по фитнесу прокомментировал прекращение работы с Еленой Рыбакиной, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 14:17 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Известный тренер по фитнесу Азуз Шимчич опубликовал пост в социальных сетях, в котором высказался о прекращении сотрудничества с седьмой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Специалист обратился к Елене со словами благодарности в сторис. 

"После невероятного приключения с Еленой пришло время двигаться дальше. Я очень благодарен за опыт, вызовы и незабываемые моменты, которые мы разделили друг с другом. Желаю тебе только удачи и счастья в твоих будущих начинаниях", – написал Шимчич. 

Азуз Шимчич не остался без работы. Теперь он занимается с детьми в академии своего знаменитого соотечественника Ивана Любичича (Хорватия).

Ранее победительница четырех турниров "Большого шлема" австралийка Рене Стаббс сообщила, что тренер по фитнесу Азуз Шимчич покинул команду Елены Рыбакиной вместе с Гораном Иванишевичем. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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