Новак Джокович в 66-й раз вышел во вторую неделю турнира "Большого шлема"

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В Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема". Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (7 АТР) провел матч третьего круга против Томаша Махача (Чехия, 25 ATP). Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

Игра закончилась победой серба в трех сетах – 6:1, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Джокович выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из трех.

Соперником Джоковича в 1/8 финала Australian Open стал другой игрок из Чехии Иржи Легечка, который выиграл у Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:2, 6:3, 6:3.

Новак в 66-й раз пробился во вторую неделю на турнирах из серии "Большого шлема". Рекорд по этому показателю принадлежит другому легендарному теннисисту Роджеру Федереру (Швейцария) – 69.

Ранее Елена Рыбакина вошла в историю после победы во втором круге Australian Open.