#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Все о теннисе

Новак Джокович в 66-й раз вышел во вторую неделю турнира "Большого шлема"

Новак Джокович в 66-й раз вышел во вторую неделю турнира &quot;Большого шлема&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 17:06 Фото: АТР
В Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема". Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (7 АТР) провел матч третьего круга против Томаша Махача (Чехия, 25 ATP). Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

Игра закончилась победой серба в трех сетах – 6:1, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Джокович выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из трех.

Соперником Джоковича в 1/8 финала Australian Open стал другой игрок из Чехии Иржи Легечка, который выиграл у Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:2, 6:3, 6:3.

Новак в 66-й раз пробился во вторую неделю на турнирах из серии "Большого шлема". Рекорд по этому показателю принадлежит другому легендарному теннисисту Роджеру Федереру (Швейцария) – 69. 

Ранее Елена Рыбакина вошла в историю после победы во втором круге Australian Open.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: