Новак Джокович отказался от участия в "Мастерсе" в Риме

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24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович не примет участие на турнире серии ATP Masters 1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

По информации Entry List Updates Новак Джокович снялся с турнира. В основной сетке соревнований его заменит Фабиан Марожан из Венгрии.

Также в турнире не выступит чилиец Алехандро Табило, которого заменит представитель Австралии Кристофер O’Коннелл.

До этого на проходящем турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) Джокович проиграл в стартовом матче итальянцу Маттео Арнальди (3:6, 4:6).

"Мастерс" в столице Италии пройдет с 7 по 18 мая.

Ранее топовый американский теннисист сравнил нынешний АТР-тур с началом 2000-х.