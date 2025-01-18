Зангар Нурланулы одержал первую победу на "Большом шлеме"

Казахстанец Зангар Нурланулы, занимающий 39-ю строчку в мировом юниорском рейтинге, удачно выступил в Мельбурне, где стартовал юниорский турнир Australian Open, сообщает Zakon.kz.

В первом круге наш теннисист обыграл австралийца Николаса Бейкера, который получил от организаторов турнира wild card, со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Примечательно, что Зангар еще ни разу в карьере не проигрывал австралийским игрокам. В 2023 году на отборе Juniors Davis Cup Нурланулы победил Макфадзена – 5:7, 6:3, 6:1. В 2024 году также на отборе Juniors Davis Cup он обыграл сына легендарного Лейтона Хьюита – Круза – 6:1, 6:0.

Во втором круге казахстанец сыграет против 21-й ракетки мира рейтинга ITF Juniors болгарина Александра Васильева.

19 января 2025 года свой путь на турнире начнет четвертая ракетка мира юниорского рейтинга, второй сеяный Juniors Australian Open Амир Омарханов. Казахстанцу будет оппонировать американец Матисс Фарзам (45 ITF Juniors).

18 января 2025 года первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Australian Open. Ее встреча на корте с теннисисткой из Украины Даяной Ястремской завершилась победой спортсменки со счетом 6:3, 6:4.