Синнер обыграл де Минора и стал самым молодым игроком после Надаля, вышедшим второй раз подряд в полуфинал АО

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время Синнер выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету де Минора два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

A complete performance. Jannik Sinner was at his brutal, balletic and brilliant best to defeat Alex De Minaur 6-3 6-2 6-1 to set up a semifinal date with Ben Shelton.