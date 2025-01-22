Синнер обыграл де Минора и стал самым молодым игроком после Надаля, вышедшим второй раз подряд в полуфинал АО
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время Синнер выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету де Минора два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
A complete performance.@janniksin was at his brutal, balletic and brilliant best to defeat Alex De Minaur 6-3 6-2 6-1 to set up a semifinal date with Ben Shelton.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/1a3mOeiQpq— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2025
Янник Синнер стал самым молодым игроком, вышедшим второй раз подряд в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после Рафаэля Надаля. Синнер сделал это на отметке 23 года и 159 дней.
Такое удавалось бывшей первой ракетке мира испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю в 2008 году. Испанцу был 21 год.
За выход в свой второй подряд финал на Australian Open Янник Синнер поборется с американцем Беном Шелтоном (20-я ракетка мира).
Ранее стали известны все участницы полуфиналов Australian Open в одиночном разряде.