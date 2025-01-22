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Все о теннисе

Синнер обыграл де Минора и стал самым молодым игроком после Надаля, вышедшим второй раз подряд в полуфинал АО

Синнер обыграл де Минора и стал самым молодым игроком после Надаля, вышедшим второй раз подряд в полуфинал АО, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 17:02 Фото: АТР
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/4 финала он одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором (8 ATP) со счетом 6:3, 6:2, сообщает Zakon.kz.6:1,

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время Синнер выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету де Минора два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Янник Синнер стал самым молодым игроком, вышедшим второй раз подряд в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после Рафаэля Надаля. Синнер сделал это на отметке 23 года и 159 дней.

Такое удавалось бывшей первой ракетке мира испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю в 2008 году. Испанцу был 21 год.

За выход в свой второй подряд финал на Australian Open Янник Синнер поборется с американцем Беном Шелтоном (20-я ракетка мира).

Ранее стали известны все участницы полуфиналов Australian Open в одиночном разряде.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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