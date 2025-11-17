Янник Синнер второй год подряд стал победителем Итогового турнира
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в финале Итогового чемпионата ATP, переиграв испанца Карлоса Алькараса, сообщает Zakon.kz.
В решающем матче, который проходил в течение 2 часов и 15 минут, Синнер оказался сильнее первой ракетки мира в двух упорных партиях – 7:6 (7:4), 7:5.
За всю встречу Янник реализовал восемь эйсов, но при этом допустил пять двойных ошибок и все же смог взять один решающий брейк-пойнт.
Этот успех стал вторым подряд для итальянского теннисиста на Итоговом турнире ATP. Год назад он обыграл в финале американца Тейлора Фрица.
Сейчас в активе Синнера 21 титул в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах "Большого шлема".
8 ноября аналогичный турнир, но уже среди женщин WTA Finals-2025, который проходил на кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия), выиграла казахстанка Елена Рыбакина.
