Янник Синнер второй год подряд стал победителем Итогового турнира

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в финале Итогового чемпионата ATP, переиграв испанца Карлоса Алькараса, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче, который проходил в течение 2 часов и 15 минут, Синнер оказался сильнее первой ракетки мира в двух упорных партиях – 7:6 (7:4), 7:5.

За всю встречу Янник реализовал восемь эйсов, но при этом допустил пять двойных ошибок и все же смог взять один решающий брейк-пойнт.

Этот успех стал вторым подряд для итальянского теннисиста на Итоговом турнире ATP. Год назад он обыграл в финале американца Тейлора Фрица.

Сейчас в активе Синнера 21 титул в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах "Большого шлема".

8 ноября аналогичный турнир, но уже среди женщин WTA Finals-2025, который проходил на кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия), выиграла казахстанка Елена Рыбакина.