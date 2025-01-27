Для всех "экспертов" по спортивным травмам: Джокович опубликовал фото с МРТ подколенного сухожилия

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24-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович опубликовал фотографию с МРТ подколенного сухожилия, которую сделал в Австралии, после снятия с полуфинала Australian Open, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в финал Открытого чемпионата Австралии легендарный теннисист из Сербии снялся с матча из-за травмы после первого проигранного сета – 6:7 (5:7).

Джокович дважды играл на австралийском шлеме, несмотря на травму, и завоевал титул в 2021 и 2023 годах. На этот раз 37-летний спортсмен не смог продолжить борьбу.

"Подумал, что оставлю это здесь для всех "экспертов" по спортивным травмам", – написал Джокович на своей странице в соцсети Х.

Тем самым Новак Джокович ответил критикам, которые считали, что он симулировал травму.



Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025

Ранее в матче 1/4 финала Новак Джокович переиграл испанца Карлоса Алькараса.