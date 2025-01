Для всех "экспертов" по спортивным травмам: Джокович опубликовал фото с МРТ подколенного сухожилия

В игре за выход в финал Открытого чемпионата Австралии легендарный теннисист из Сербии снялся с матча из-за травмы после первого проигранного сета – 6:7 (5:7).

Джокович дважды играл на австралийском шлеме, несмотря на травму, и завоевал титул в 2021 и 2023 годах. На этот раз 37-летний спортсмен не смог продолжить борьбу.

Тем самым Новак Джокович ответил критикам, которые считали, что он симулировал травму.



Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB