Джокович сыграет на стадии полуфинала "Большого шлема" в 50-й раз
Вечером 21 января на арене Рода Лейвера сербский теннисист в матче 1/4 финала переиграл испанца Карлоса Алькараса – 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Для успеха Джоковичу понадобилось 3 часа и 37 минут игрового времени. Тем самым Новак в юбилейный 50-й раз сыграет в полуфиналах турнира "Большого шлема".
Из них это будет 12-й полуфинал на кортах Мельбурна.
Теперь 10-кратного чемпиона AusOpen ждет сражение с Александром Зверевым (Германия), который утром 21 января в другом четвертьфинале одолел Тима Пола.
Также к этой минуте стали известны имена первых полуфиналисток в женском одиночном разряде. Стартовый поединок 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии между Паулой Бадосой и Кори Гауфф закончился в пользу испанки, которая далее померится силами с Ариной Соболенко. Первая ракетка мира в свою очередь была сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой.