Чемпионка Уимблдона легко обыграла Юлию Путинцеву на турнире в Абу-Даби
Фото: WTA
37-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Во втором круге она легко обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (21-й номер рейтинга) со счетом 6:2, 6:2, сообщает Zakon.kz.
Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Вондроушова выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Путинцевой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в полуфинал турнира в Абу-Даби Маркета Вондроушова поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая ранее с двойной "баранкой" обыграла россиянку Веронику Кудерметову.
Putting on the pressure @VondrousovaM takes the opening set 6-2 against Putintseva!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/jGPE2xuPDx— wta (@WTA) February 5, 2025
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