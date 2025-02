Чемпионка Уимблдона легко обыграла Юлию Путинцеву на турнире в Абу-Даби

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Вондроушова выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Путинцевой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал турнира в Абу-Даби Маркета Вондроушова поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая ранее с двойной "баранкой" обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Putting on the pressure 🫸@VondrousovaM takes the opening set 6-2 against Putintseva!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/jGPE2xuPDx