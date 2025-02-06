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Все о теннисе

Обидчица Путинцевой не смогла выйти в полуфинал турнира в Абу-Даби

Обидчица Путинцевой не смогла выйти в полуфинал турнира в Абу-Даби , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 16:26 Фото: WTA
На турнире категории WTA-500 (хард) в Абу-Даби проходят матчи 1/4 финала. 157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла Маркету Вондроушову (Чехия), занимающую 37-е место, со счетом 7:5, 6:3, сообщает Zakon.kz.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Швейцарская спортсменка выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Вондроушовой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В 1/2 финала соревнований в Абу-Даби Бенчич сыграет с победительницей четвертьфинального матча между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и Онс Жабер из Туниса, занимающей 33-ю строчку в рейтинге WTA.

Ранее в игре за выход в третий раунд пятая ракетка мира Рыбакина в упорной борьбе обыграла американку Кэти Волынец, которая занимает 68-е место в рейтинге WTA.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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