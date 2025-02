Обидчица Путинцевой не смогла выйти в полуфинал турнира в Абу-Даби

Матч продолжался 1 час 46 минут. Швейцарская спортсменка выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Вондроушовой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В 1/2 финала соревнований в Абу-Даби Бенчич сыграет с победительницей четвертьфинального матча между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и Онс Жабер из Туниса, занимающей 33-ю строчку в рейтинге WTA.

Mom on a mission! 🕵️@BelindaBencic defeats Vondrousova in straight sets 7-5, 6-3 and is into the final four in Abu Dhabi! #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/gwVSvjbB4P