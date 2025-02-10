WTA-1000 в Дохе с участием Рыбакиной и Путинцевой: результаты за 9 февраля
WTA-1000, Доха (Катар). 1-й круг. Результаты за 9 февраля
Каролин Гарсия (Франция) – Юань Юэ (Китай) – 6:1, 7:6.
Кристина Букша (Испания) – Анна Калинская (Россия) – 6:7, 7:5, 6:4.
Алисия Паркс (США) – Диана Шнайдер (Россия) – 6:4, 7:6.
Мария Саккари (Греция) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 4:6, 6:3, 4:0 (отказ Русе).
Элисе Мертенс (Бельгия) – Клара Таусон (Дания) – 6:0 (отказ Таусон).
Лейла Фернандес (Канада) – Гретье Миннен (Бельгия) – 6:1, 6:2.
Марта Костюк (Украина) – Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:3, 6:3.
Людмила Самсонова (Россия) – Лулу Сун (Новая Зеландия) – 6:3, 6:3.
Мирра Андреева (Россия) – Кэти Волынец (США) – 4:6, 7:6, 6:4.
Элина Аванесян (Армения) – Ван Синьюй (Китай) – 7:6, 1:6, 7:6.
Магдалена Френх (Польша) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:4, 3:6, 6:2.
Екатерина Александрова (Россия) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:3, 7:5.
Аманда Анисимова (США) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:3, 7:5.
Ранее участницы Qatar Open посетили вечеринку теннисисток по случаю начала состязаний.