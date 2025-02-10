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Все о теннисе

WTA-1000 в Дохе с участием Рыбакиной и Путинцевой: результаты за 9 февраля

WTA-1000 в Дохе с участием Рыбакиной и Путинцевой: результаты игрового за 9 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 11:48 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В воскресенье, 9 февраля, стартовали матчи основной сетки турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей первого игрового дня.

WTA-1000, Доха (Катар). 1-й круг. Результаты за 9 февраля

Каролин Гарсия (Франция) – Юань Юэ (Китай) – 6:1, 7:6.

Кристина Букша (Испания) – Анна Калинская (Россия) – 6:7, 7:5, 6:4.

Алисия Паркс (США) – Диана Шнайдер (Россия) – 6:4, 7:6.

Мария Саккари (Греция) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 4:6, 6:3, 4:0 (отказ Русе).

Элисе Мертенс (Бельгия) – Клара Таусон (Дания) – 6:0 (отказ Таусон).

Лейла Фернандес (Канада) – Гретье Миннен (Бельгия) – 6:1, 6:2.

Марта Костюк (Украина) – Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:3, 6:3.

Людмила Самсонова (Россия) – Лулу Сун (Новая Зеландия) – 6:3, 6:3.

Мирра Андреева (Россия) – Кэти Волынец (США) – 4:6, 7:6, 6:4.

Элина Аванесян (Армения) – Ван Синьюй (Китай) – 7:6, 1:6, 7:6.

Магдалена Френх (Польша) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:4, 3:6, 6:2.

Екатерина Александрова (Россия) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:3, 7:5.

Аманда Анисимова (США) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:3, 7:5.

Ранее участницы Qatar Open посетили вечеринку теннисисток по случаю начала состязаний. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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