WTA-1000 в Дохе с участием Рыбакиной и Путинцевой: результаты за 9 февраля

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

В воскресенье, 9 февраля, стартовали матчи основной сетки турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей первого игрового дня.

WTA-1000, Доха (Катар). 1-й круг. Результаты за 9 февраля Каролин Гарсия (Франция) – Юань Юэ (Китай) – 6:1, 7:6. Кристина Букша (Испания) – Анна Калинская (Россия) – 6:7, 7:5, 6:4. Алисия Паркс (США) – Диана Шнайдер (Россия) – 6:4, 7:6. Мария Саккари (Греция) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 4:6, 6:3, 4:0 (отказ Русе). Элисе Мертенс (Бельгия) – Клара Таусон (Дания) – 6:0 (отказ Таусон). Лейла Фернандес (Канада) – Гретье Миннен (Бельгия) – 6:1, 6:2. Марта Костюк (Украина) – Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:3, 6:3. Людмила Самсонова (Россия) – Лулу Сун (Новая Зеландия) – 6:3, 6:3. Мирра Андреева (Россия) – Кэти Волынец (США) – 4:6, 7:6, 6:4. Элина Аванесян (Армения) – Ван Синьюй (Китай) – 7:6, 1:6, 7:6. Магдалена Френх (Польша) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:4, 3:6, 6:2. Екатерина Александрова (Россия) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:3, 7:5. Аманда Анисимова (США) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:3, 7:5. Ранее участницы Qatar Open посетили вечеринку теннисисток по случаю начала состязаний.

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